Almanya'da Suriye'ye 1 milyar euro ek yardım

Suriye yardım konferansına katılmak üzere Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Suriye halkı ve komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteciler için 1 milyar euro ek yardım yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, yılın ikinci yarısında bu miktara 300 milyon euro daha ilave edilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Böylece Almanya geçen yıl taahhüt ettiği yardım seviyesine ulaşmış olacak.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Brüksel'deki Suriye konferansına 80 devlet ve uluslararası kuruluş katılıyor. 2017 yılındaki konferansta en fazla yardım taahhüdünde bulunan ülke Almanya olmuştu. Almanya Suriye'deki iç savaşın patlak verdiği 2012 yılından bu yana 4 milyar 500 milyon euro yardımda bulundu.

Yardım paralarının ödenmesi gecikti

Almanya Dışişleri Bakanı Maas "mutlak önceliğin sivil halkın can güvenliğinin sağlanması olduğunu" söyledi. Bakan "anlaşmazlığa çözüm bulmak amacıyla siyasi sürecin yeniden hayata geçirilmesi için başlatılan çabaları bundan böyle de destekleyeceklerini" duyurdu.

Suriye'deki yardıma muhtaç sivillerin sayısı 13 milyonu buluyor. BM'nin verilerine göre Suriye'deki savaş nedeniyle 11 milyon kişi mülteci konumuna düşmüş durumda. Suriye içindeki mülteci sayısı 6 milyonu aşarken, 5 milyon Suriyeli de komşu ülkelerde barınıyor.

DW,dpa/AG,ÖA

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