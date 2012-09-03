Almanya'da sünnetten sonra kulak deldirme suç kapsamında

Sünneti ‘yaralama suçu’ olarak değerlendiren Alman yargısı, bu kez çocukların kulağının deldirilmesinin yaralama suçu kapsamına girip girmediğini inceleyecek.

Almanya'da bir mahkeme kararıyla başlayan sünnet yasağı tartışması, bu kez çocukların kulaklarının delinmesine uzandı.,

Berlin'de bir mahkeme, çocuklarının kulağını deldiren aileyle ilgili kararda, dosyanın “yaralama suçu” açısından da incelenmesi gerektiğine hükmetti.

3 yaşındaki kız çocuklarının kulağını deldiren anne ve baba, çocuklarının işlemin ardından ağrı çekmesi üzerine, kulağı delen dövmeci kadından şikâyetçi olmuştu. Mahkeme, kulak delme işlemini gerçekleştiren kadını, aile ile uzlaşmaya varmaları üzerine 70 euro tazminat ödemeye mahkûm ederken, dosyayı kapatmadı. Mahkeme, dövme yapan kadının "yaralama suçu" işleyip işlemediğini değerlendirmesi için davanın savcılığa iletilmesine karar verdi. Hâkim bu kararı alırken Köln'deki mahkemenin sünnet kararına atıfta bulundu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Köln'de bir mahkeme, çocukların sünnet edilmesini “yaralama suçu” kapsamında değerlendirmiş, bu kararıyla büyük bir tartışma başlatmıştı.

Doktorlar ne diyor?

Almanya'da çocuk doktorlarını bir araya getiren meslek birliği BVKJ'nin Başkanı Wolfram Hartmann, kulak deldirmenin, sünnet gibi “çocuğun beden bütünlüğüne zarar veren, geri dönüşü olmayan ve acı veren bir müdahale olduğunu” ve “yaralama” anlamına geldiğini belirtti.

Avrupa Profesyonel Piercing Derneği Başkanı Martina Lehnhoff da üç yaşında bir çocuğun kulaklarını delmenin anlamlı olmadığını, 14 yaşın altında çocukların kulaklarının delinmemesi gerektiğini kaydetti. Lehnhoff, bu konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ancak gecikildiğini vurguladı.

Çocuklarda kulak delmeye yasak tartışması, Berlin'deki mahkemenin aldığı kararla büyürken, konu sünnet tartışmasının boyutlarını da genişletti.

Köln Eyalet Mahkemesi, temmuz ayında aldığı kararla, tıbbı bir gerekçeye dayanmayan sünneti “yaralama suçu” olarak değerlendirmiş, karar kamuoyunda ve siyasette büyük tartışmaya yol açmıştı. Sünnet yasağına karşı olan Alman hükümeti, bu ay içerisinde yasal düzenleme çıkararak, oluşan hukuki belirsizliği gidermeyi amaçlıyor. Meclis ve hükümete danışmanlık yapan Alman Etik Kurulu geçtiğimiz ay sonunda yaptığı oturumda, belirli koşullar yerine getirildiği takdirde, Almanya'da sünnete izin verilmesi gerektiği sonucuna varmıştı. Kurul sünnet uygulamasına hukukî ve tıbbî açıdan standartlar getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. (Deutsche Welle Türkçe)