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Dünya

ALMANYA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA BERLİN (A.A)

23 Haziran 2011 14:36

-ALMANYA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA BERLİN (A.A) - 23.06.2011 - Almanya'da şiddetli yağış ve fırtına yüzünden iki kişi ağır yaralandı, maddi hasar meydana geldi. Özellikle Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Thüringen, Saksonya-Anhalt, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, bazı evlerin çatılarının çökmesine, bodrum katlarının ve çok sayıda caddenin sular altında kalmasına neden oldu. Tarlaların da sular altında kaldığı ve ağaçların devrildiği fırtına sırasında Bavyera eyaletinde bir kişinin, bir ağacın evinin üzerine yıkılması sonucunda ağır yaralandığı, Baden-Württemberg eyaletinde de bir kadının kendisine bir nesnenin çarpması sonucunda ağır yaralandığı bildirildi. Otomobilinin üzerine ağaç devrilen kadının da itfaiyenin yardımıyla aracından çıkartıldığı, kadının olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi. Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde elektrik hatlarına yıldırım çarpması ve ağaçların devrilmesi sonucunda yaklaşık 50 bin kişinin bir süre elektriksiz kaldığı belirtildi. Frankfurt havaalanında da fırtına yüzünden bazı seferlerde gecikme olduğu ifade edildi.

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