Almanya'da savcılık 'ırkçı NSU cinayetlerinin üstünü örttü' iddiası

Almanya'da Federal Başsavcılığın aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü ile bağlantılı bazı belgeleri ortadan kaldırttığı öne sürüldü.

Welt gazetesinin "Federal Başsavcılık önemli belgeleri imha etti" başlığıyla verilen haberde, Başsavcılığın 2014'ün kasım ayında, NSU davasında önemli bir rol oynayan Neonazi Jan Werner ile ilgili olan ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından henüz incelenmeyen bazı belgelerin imha edilmesini sağladığı belirtildi.

Werner'in NSU terör örgütü üyeleri Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschaepe'ye yardım etmekle suçlandığına, 1998 yılında terör örgütü üyeleri için silah temin etmeye çalıştığına ve Münih'teki davada tanık olarak dinlendiğine işaret edildi .Federal Meclis'te kurulan NSU Araştırma Komisyonu'nun görevlendirdiği eski hakim Bernd von Heintschel-Heinegg'in iki ay önce Werner'in eşyaları arasında bulunan not defterlerini ilgili daireden istediği aktarılan haberde, komisyondaki Federal Başsavcılık temsilcilerinin yaptığı araştırma sonucu iki federal savcının 2014'ün kasım ayında Werner'e ait sadece not defterlerinin değil diğer eşyalarının da imha edilmesi talimatını verdiğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Haberde, başka bir davadan dolayı Werner'e ait eşyaların Berlin Eyalet Kriminal Dairesi'nde tutulduğu, söz konusu kişinin NSU olayıyla ilişkili olmasına rağmen belgelerin BKA'ya da sunulmadığı ifade edildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın 2012'nin Temmuz ayında NSU ile ilgili herhangi bir dosyanın imha edilmemesi yönünde bir direktifi bulunduğuna dikkat çekilen haberde, Federal Başsavcılığın raporunda söz konusu federal savcıların böyle bir direktiften haberdar olduğu ancak savcıların, eşyaların imha edildiği dönemde Werner'in NSU ile bağlantılı olduğunu bilmediklerini savunduğu kaydedildi.

1990'lı yılların sonunda Saksonya eyaletindeki şiddet yanlısı aşırı sağcı "Blood and Honour" adlı grubun lideri olan Werner'in aşırı sağcı çevrede önemli etkinliği bulunduğu ve birçok kez Chemniz kentindeki evinin polis tarafından arandığı belirtildi. Aşırı sağcı "Landser" adlı bir müzik grubunun yapımcısı olmakla suçlanan Werner'in evinin 2001 yılında da arandığı ve içinde telefon numaralarının ve isimlerinin yazılı olduğu çok sayıda not defterine de el konulduğu aktarıldı. Heintschel-Heinegg'in de olası NSU bağlantıları konusunda bu not defterlerini incelemek istediği kaydedildi.

Daha önce de ülkenin iç istihbarat servisi Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda ve bazı güvenlik birimlerinde NSU ile bağlantılı olabilecek bazı belgelerin imha edildiği ortaya çıkmıştı. NSU üyeleri, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soygunları yapmakla suçlanıyor. Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir bankayı soyduktan sonra polisin takibinden kurtulmak için saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, terör örgütü üyelerinin intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde Mayıs 2013'ten beri görülen davada, NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.