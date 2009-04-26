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Dünya

Almanya'da sapık anne şoku!

Nüremberg kentinde, 38 yaşındaki bir annenin, 19 yaşındaki öz oğluna küçüklüğünden beri tecavüz ettiği ortaya çıktı.

26 Nisan 2009 03:00

Almanya'nın Nüremberg kentinde, 38 yaşındaki bir annenin, 19 yaşındaki öz oğluna küçüklüğünden beri tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Vatan'ın haberine göre, Nüremberg kentinde, 38 yaşındaki bir anne, 19 yaşındaki öz oğluna küçüklüğünden beri tecavüz ediyordu... 18 yaşındaki kardeş, bunu öğrendi ve polise gideceğini söyledi... Anne de ağabeyine kardeşini öldürtmek için plan yaptı... Kardeş yaralı olarak kurtarıldı.

İsmi Karin R. olarak açıklanan anne, iki oğlunu da doğurduktan kısa bir süre sonra onları bakımevine verdi. Uzun süre yurtta kalan çocuklarını 4 yıl önce yani Mark 15, Micheal da 14 yaşındayken geri aldı. Ancak sapık anne, 15 yaşındaki oğlu Mark'a tecavüz etmeye başladı. 4 yıl süren olaydan kimsenin haberi olmadı. Ta ki Michael bunu öğrenene kadar.

Michael bir gün annesini ağabeyine tecavüz ederken yakaladı. Bunun üzerine polise gitmeye çalıştı. Ancak anne Mark'ı kardeşini öldürmeye ikna etti. Bir tartışma sırasında Mark, kardeşini okla vurdu. Ancak yaralı olarak kurtulan kardeş, polise her şeyi söyledi. Şimdi anne ve oğlu cinayete teşebbüsten tutuklandı.

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