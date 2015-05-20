Almanya'da sandık başkanı başkasının yerine oy kullanırken yakalandı!

Almanya'nın Frankfurt kentinde 6-1 numaralı sandık kurulu başkanı Hasan T, 14 Mayıs'ta şahsi oyunu kullandı. Hasan T, 2 gün sonra sandıkların kapanmasına kısa süre kala, kimlik numarasını kayda geçtiği bir kişi adına oy kullanmaya teşebbüs ederken yakalandı.

Almanya'da, bir sandık kurulu başkanı, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için başkasının yerine oy kullanmak isterken yakalandı.

Frankfurt'ta 6-1 numaralı sandık kurulu başkanı Hasan T, 14 Mayıs'ta şahsi oyunu kullandı ve bu sırada siyasi parti gözlemcilerinden fotoğrafını çekmesini istedi.

Hasan T, 2 gün sonra sandıkların kapanmasına kısa süre kala, kimlik numarasını kayda geçtiği bir kişi adına oy kullanmaya teşebbüs ederken yakalandı.

Siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu sandık müşahitleri ve komisyon üyeleri, sandık kurulu başkanı ile olayı fark etmediğini söyleyen kurulun memur üyesinin görevlerinin iptali ve yerlerine başka isimlerin görevlendirilmesi talebiyle Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurdu.

AKP, CHP, MHP, Saadet Partisi'nden üyelerin de bulunduğu Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, talebi kabul ederek, Hasan T. ile memur üyenin görevine son verdi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın AKP'li üyesi Nureddin Çelik'in söz konusu kişinin cezalandırılması için ayrıca talepte bulunduğu öğrenildi.

Karar, adli işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gönderildi.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 160 maddesinin ikinci fıkrası, "başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya verenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini" düzenliyor.