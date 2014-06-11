Almanya'da rüşvet 5 yılda iki katına çıktı

Yolsuzluk, kara para ve kayıtdışı ekonomi ile mücadele en iyi ülkelerden biri olan Almanya'ya da rüşvet belası bulaştı. Ülkedeki rüşvet vakaları artarken, son 5 yılda ikiye katlandı. Ancak almanya halen en büyük ekonomiler arasındaki en temiz ekonomi olma özelliğini koruyor.

Ahmet Yıldırım'ın DHA'daki haberine göre, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde rüşvet giderek yaygınlaşıyor. Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) tarafından yapılan açıklamaya göre, son 5 yıl içerisinde rüşvet olaylarının ikiye katlandığı açıklandı. Buna göre 2009 yılında ortaya çıkarılan rüşvet ve iltimas olaylarının sayısının 207 iken 2013 yılı içerisinde 464 rüşvet vakası tespit edildi.



Üst düzey amirler alıyor



LKA'nın açıklamasına göre, rüşvet alanlar daha çok, üst düzey amirler. 464 rüşvet olayının 232’sinin bu konumdaki kişiler tarafından yapıldığı açıklanırken, rüşvetin daha çok ihalele kazanmak için verildiği bildirildi. KRV’de 2013 yılında verilen rüşvet miktarının 112 milyon Euro olduğu kaydedildi.



En temiz ülkeler



Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) 2013 Dünya Yolsuzluk Algısı Endeksi’ne göre en temiz ekonomi Danimarka'da. En iyiler listesinde Danimarka'nın arkasında, Yeni Zelanda, Finlandiya, İsveç, Norveç, Singapur, İsviçre, Hollanda, Avustralya ve Kanada yer alıyor.

Türkiye ise 177 ülkede yapılan araştırmalar sonucunda 53’üncü sırada. Türkiye’yi Balkan ülkeleri takip ediyor. Türkiye, Malezya, Ruanda, Gürcistan, Bahreyn, Hırvatistan, Çek cumhuriyeti ile aynı kümede yer alıyor. Dünyanın en yolsuz 10 ülkesi sıralamasında ise Somali, Kuzey Kore, Afganistan gibi ülkeler yer alıyor.

Almanya ise rüşvet olaylarında yaşanan artışa karşın dünyanın büyük ekonomilerine sahip ülkeler arasındaki birinciliğini koruyor. Yasalara uymadaki titizliği ile bilinen Almanlar 12’nci sırada yer alırken, İngiltere 14’üncü, Amerika 19’uncu, Fransa 22’nci, İsrail 36’ncı, Brezilya 42’nci, Güney Kore 55’inci, Çin 80’inci sırada bulunuyor.