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Ekonomi

Almanya'da rekor büyüme

Yeni açıklanan rakamlara göre, Almanya'nın, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 büyüdü.

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - Yeni açıklanan rakamlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 büyüdüğünü gösteriyor.

Bu veriler ülkenin Yunanistan'daki borç krizi ile oluşan mali çalkantıyı atlattığı şeklinde yorumlandı.

Nisan-Haziran arasında elde edilen büyüme oranı ayrıca, Almanya'nın doğu ve batı kesimlerinin 20 yıl önce birleşmesinden bu yana elde edilen en yüksek oran.

Büyüme oranlarının beklenenden yüksek çıkmasına, euro'nun değer kaybı ile cazip hale gelen mallardaki ihracat artışı gösteriliyor.

Almanya ekonomisinin yılın ilk üç ayında ise sadece yüzde 0,2 büyüdüğü açıklanmıştı.

Ancak Alman istatistik kurumu Destatis, bu rakamı da yüzde 0,5 olarak düzeltti.

Destatis, ihracatın yanı sıra kamu harcamaları ile bireysel harcamalardaki artışın da büyümeye katkıda bulunduğunu kaydetti.

Beklentiler, Almanya'nın son çeyrekte yüzde 1 ile 1,5 arasında büyüme kaydettiği şeklindeydi.

Bununla birlikte gözlemciler bu oranın önümüzdeki aylarda da bu şekilde korunabileceğini düşünmüyor.


Euro bölgesinde kımıldanma var

Euro kullanan diğer ülkelerdeki veriler de büyüme sağlandığına işaret ediyor.

Fransa ekonomisi, yüzde 0,6 büyürken, İspanya'da bu oran yüzde 0,2 oldu.

Avrupa para birliği içindeki ülkelerin geneline ilişkin veriler ise gün içinde açıklanacak.

Bu hafta açıklanan diğer veriler ise ABD ve İngiltere ekonomilerinin umulandan daha yavaş büyüdüğünü göstermişti.

Bu durum, iki ülkede krizin yeniden etkisini artırması ve 'çift dipli resesyon' kaygılarını canlandırmıştı.

Sene başında derin bir mali kriz içine düşen ve euro kullanan ülkelerde istikrar açısından ciddi kaygılar yaratan Yunanistan'da ise ekonomi yüzde 1,5 küçüldü.

Bu duruma kamu harcamalarında kesintiye gidilmesinin yol açtığı düşünülüyor.

Böylece yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 küçülen Yunanistan ekonomisinde son bir yıldaki daralma yüzde 3,5'i buldu.

Avrupa Birliği ve IMF geçtiğimiz aylarda, yüksek bütçe açığını kapatamayan ve uluslararası piyasalardan borçlanmakta zorluk çeken Yunanistan'a 110 milyar euro tutarında bir yardım paketi sunmuştu.


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