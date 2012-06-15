T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da radikal İslamcı Selefiler yasaklanıyor

Almanya’da Kuran dağıtma projesiyle gündeme gelen radikal İslamcı Selefilere dev bir operasyon başlatıldı. Bir Selefi grubu yasaklandı.

15 Haziran 2012 09:41

Almanya’da Kuran dağıtma projesiyle gündeme gelen radikal İslamcı Selefilere dev bir operasyon başlatıldı. Bir Selefi grubu yasaklandı.

Milliyet'in haberine göre, Almanya’da radikal İslami azınlık grubu Selefilere dün dev bir operasyon düzenlendi. Şeriat düzeni getirmeye çalışarak “devlete karşı komplo kurmakla” suçlanan Selefi bir gruba yedi eyalette 850 polisin katıldığı baskın düzenlendi.

Berlin, Hamburg, Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera, Schleswig-Holstein, Aşağı Saksonya ve Hessen eyaletlerinde eş zamanlı yapılan baskında Selefilere ait 70 ayrı ev ve dernek arandı, cami ve okullara da baskın düzenlendi. Aramalar sonucunda dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarına el kondu, birçok materyal ele geçirildi. Aşağı Saksonya’nın Wolsburg ve Braunschweig kentlerinde Selefiler’e ait olduğu tahmin edilen kıyafetler satan iki butik de arandı.

İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, “Millatu İbrahim” adlı Selefi grubunun yasaklandığını, operasyondan elde edilen belgeler ile iki Selefi grubun daha yasaklanacağını söyledi. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin başbakanı Ralf Jager ise “Bu operasyon Selefilere baskıyı artırdığımızı gösteriyor” dedi.  Mayıs ayında Solingen’de polisle çatışmalarının ardından 44 Selefi soruşturulmuştu. Bu çatışmada Türk asıllı Murat K. adlı bir Selefi iki polisi yaralamıştı.

 

‘Asıl hedefleri şeriat’

 

Bir süre önce Almanya’da Selefiler 25 milyon Kuran dağıtma kampanyası projesi başlatarak Alman kamuoyunda geniş tepkilere yol açmıştı. Bu projenin finansmanının büyük bölümününün Köln’de yaşayan Türklerden geldiği iddia edilmişti. Almanya’nın iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi uzmanları Selefilerin iki yıldan bu yana internet üzerinden propagandalarını yaygınlaştırdığını ve özellikle Almanya’da genç kuşak Müslümanlardan yoğun bir rağbet gördüğünü açıkladı. Selefilerin Almanya’daki kanunları ve toplumsal değer yargılarını tanımadığına da dikkati çeken Anayasayı Koruma Dairesi yetkilileri, asıl hedeflerinin şeriat yasaları olduğunu vurguladı.


Alman Yeşiller Partisi federal milletvekili ve partinin uyum sözcüsü Memet Kılıç, Selefilerin arkasında Suudi Arabistan’ın olduğunu belirterek, konu Suudi Arabistan olduğunda Alman toplumunun ikiyüzlülüğünden dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi. Suudi Arabistan’ın Almanya’dan silah ithal eden önemli alıcı bir ülke olduğuna dikkati çeken Kılıç, Almanya ve Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

 

ETİKETLER

KölnButikBerlinHamburgAlmanyainternetSuudi Arabistanoperasyonİslamradikal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24