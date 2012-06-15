Almanya'da radikal İslamcı Selefiler yasaklanıyor

Almanya’da Kuran dağıtma projesiyle gündeme gelen radikal İslamcı Selefilere dev bir operasyon başlatıldı. Bir Selefi grubu yasaklandı.

Milliyet'in haberine göre, Almanya’da radikal İslami azınlık grubu Selefilere dün dev bir operasyon düzenlendi. Şeriat düzeni getirmeye çalışarak “devlete karşı komplo kurmakla” suçlanan Selefi bir gruba yedi eyalette 850 polisin katıldığı baskın düzenlendi.

Berlin, Hamburg, Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera, Schleswig-Holstein, Aşağı Saksonya ve Hessen eyaletlerinde eş zamanlı yapılan baskında Selefilere ait 70 ayrı ev ve dernek arandı, cami ve okullara da baskın düzenlendi. Aramalar sonucunda dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarına el kondu, birçok materyal ele geçirildi. Aşağı Saksonya’nın Wolsburg ve Braunschweig kentlerinde Selefiler’e ait olduğu tahmin edilen kıyafetler satan iki butik de arandı.

İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, “Millatu İbrahim” adlı Selefi grubunun yasaklandığını, operasyondan elde edilen belgeler ile iki Selefi grubun daha yasaklanacağını söyledi. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin başbakanı Ralf Jager ise “Bu operasyon Selefilere baskıyı artırdığımızı gösteriyor” dedi. Mayıs ayında Solingen’de polisle çatışmalarının ardından 44 Selefi soruşturulmuştu. Bu çatışmada Türk asıllı Murat K. adlı bir Selefi iki polisi yaralamıştı.

‘Asıl hedefleri şeriat’

Bir süre önce Almanya’da Selefiler 25 milyon Kuran dağıtma kampanyası projesi başlatarak Alman kamuoyunda geniş tepkilere yol açmıştı. Bu projenin finansmanının büyük bölümününün Köln’de yaşayan Türklerden geldiği iddia edilmişti. Almanya’nın iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi uzmanları Selefilerin iki yıldan bu yana internet üzerinden propagandalarını yaygınlaştırdığını ve özellikle Almanya’da genç kuşak Müslümanlardan yoğun bir rağbet gördüğünü açıkladı. Selefilerin Almanya’daki kanunları ve toplumsal değer yargılarını tanımadığına da dikkati çeken Anayasayı Koruma Dairesi yetkilileri, asıl hedeflerinin şeriat yasaları olduğunu vurguladı.



Alman Yeşiller Partisi federal milletvekili ve partinin uyum sözcüsü Memet Kılıç, Selefilerin arkasında Suudi Arabistan’ın olduğunu belirterek, konu Suudi Arabistan olduğunda Alman toplumunun ikiyüzlülüğünden dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi. Suudi Arabistan’ın Almanya’dan silah ithal eden önemli alıcı bir ülke olduğuna dikkati çeken Kılıç, Almanya ve Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.