Almanya'da polisliğe rekor başvuru



Almanya'da havaalanları ve tren garlarında görevli Federal Polis Teşkilatı'nın bir sözcüsü Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Daha önce olmadığı kadar çok sayıda kişi başvuruda bulundu" diye konuştu.

Yoğun ilginin teşkilatta oluşan eleman açığını kapatma konusunda kendilerini iyimserliğe sevk ettiğini söyleyen sözcü, başvuru sahiplerinden ne kadarının meslek için uygun görüldüğü konusuna ise açıklık getirmedi.

Federal Hükümet, yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle Federal Polis Teşkilatı'na 2018 yılına kadar üç bin eleman daha almayı kararlaştırmıştı. Ancak Polis Sendikası yeni alınacak polis adaylarının üç yıllık eğitimden sonra göreve başlayabileceklerini belirterek, şu anda yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik adımlar atılmasını istiyor.