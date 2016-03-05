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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da polisliğe rekor başvuru

Almanya'da polisliğe ilgi rekor düzeye ulaştı. Üç bin polis alınacağının açıklanması üzerine 20 binden fazla kişi başvuruda bulundu.

05 Mart 2016 16:45


Almanya'da havaalanları ve tren garlarında görevli Federal Polis Teşkilatı'nın bir sözcüsü Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Daha önce olmadığı kadar çok sayıda kişi başvuruda bulundu" diye konuştu.

Yoğun ilginin teşkilatta oluşan eleman açığını kapatma konusunda kendilerini iyimserliğe sevk ettiğini söyleyen sözcü, başvuru sahiplerinden ne kadarının meslek için uygun görüldüğü konusuna ise açıklık getirmedi.

Federal Hükümet, yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle Federal Polis Teşkilatı'na 2018 yılına kadar üç bin eleman daha almayı kararlaştırmıştı. Ancak Polis Sendikası yeni alınacak polis adaylarının üç yıllık eğitimden sonra göreve başlayabileceklerini belirterek, şu anda yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik adımlar atılmasını istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaFederal Polis TeşkilatıRheinische PostHükümetPolis SendikasıDeutsche Welle Türkçe dpa/TY/HT

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