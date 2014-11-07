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Dünya

Almanya'da PKK bayraği tutan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da Federal Parlemento, eylemde elinde PKK bayrağı ile görüntülenen milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı

07 Kasım 2014 22:04

Münih'te IŞİD'e karşı yapılan bir gösteride PKK bayrağını havaya kaldırdığı belirtilen Sol Parti Federal Milletvekili Nicole Gohlke'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. 

Süddeutsche  Zeitung gazetesinin haberine göre Gohlke, dokunulmazlığının kaldırıldığını, kendi internet sayfasından duyurdu. 

Nicole Gohlke'nin dokunulmazlığının kalkmasıyla, Münih Savcılığı'nın soruşturma açmak için harekete geçeceği belirtildi. 

Sol Partili milletvekili Gohlke, 18 Ekim tarihinde yapılan ve IŞİD'in Kobani'ye saldırılarının protesto edildiği gösteriye konuşmacı olarak katılmış ve burada PKK bayrağını havaya kaldırmıştı. Gohlke konuşmasında, "Bu bayrak altında şu anda özgürlük, insan hakları ve demokrasi için savaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı. Nicole Gohlke, Almanya'da PKK yasağının kaldırılmasını istemiş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı. PKK, Alman yasalarına göre yasaklı örgütler kapsamında bulunuyor.

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