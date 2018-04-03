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Ekonomi

Almanya'da perakende satışlar Şubat'ta yüzde 0.7 geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Almanya’da perakende satışlar Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0

03 Nisan 2018 12:58

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Almanya’da perakende satışlar Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.7 düştü.

Almanya İstatistik Ofisi Destatis tarafından açıklanan verilere göre perakende ticaret hacmi Şubat 2018’de bir yıl öncesine göre yüzde 1.3 arttı.

Gıda, içecek ve tütün mamulleri ticareti Şubat 2018’de bir yıl öncesine göre reel anlamda yüzde 1.2 artarken, ecza, kozmetik ürünler, tıbbi ürünlerin ticareti ise reel anlamda yüzde 3.3 büyüdü.

Destatis perakende ciroları 2015 yılı temel alarak hesaplıyor.

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