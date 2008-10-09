'Almanya'da oynayacak'



Alman spor dergisi Kicker, Almanya Ümit Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in (19) Almanya adına oynamayı sürdüreceğini yazdı.



Derginin haberinde, Almanya'da doğan Mesut'un, Alman Milli Takımı'nda oynamak istediği, 2 yıl önce de Türkiye'nin ümit milli takımı adına oynamayı reddettiği belirtildi.



Mesut'un, mevcut kurallara göre 21 yaşına kadar seçimini yapabileceği ifade edilen haberde, ancak ailesinin Almanya'da yaşaması nedeniyle ve kendisini Almanya'yla özdeşleştirdiği için kararında bir değişiklik olmayacağı savunuldu.



Mesut'un forma giydiği Alman Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'in menajeri Klaus Allofs da, ''Mesut'un kendisini Alman olarak hissettiğini biliyorum'' şeklinde konuştu.



Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) spor direktörü Matthias Sammer, Mesut'a iyi bir perpektif sunduklarını, şimdi Alman Ümit Milli Takımı'nın Fransa'ya karşı oynayacağı karşılaşmalara konsantre olması gerektiğini, konuşulacak şeylerin olması durumunda bunu daha sonra yapabileceklerini söyledi.



