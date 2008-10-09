T24 LogoT24 Logo
Spor

'Almanya'da oynayacak'

Alman spor dergisi Kicker, Almanya Ümit Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in (19) Almanya adına oynamayı sürdüreceğini yazdı.

09 Ekim 2008 03:00


Alman spor dergisi Kicker, Almanya Ümit Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in (19) Almanya adına oynamayı sürdüreceğini yazdı.

Derginin haberinde, Almanya'da doğan Mesut'un, Alman Milli Takımı'nda oynamak istediği, 2 yıl önce de Türkiye'nin ümit milli takımı adına oynamayı reddettiği belirtildi.

Mesut'un, mevcut kurallara göre 21 yaşına kadar seçimini yapabileceği ifade edilen haberde, ancak ailesinin Almanya'da yaşaması nedeniyle ve kendisini Almanya'yla özdeşleştirdiği için kararında bir değişiklik olmayacağı savunuldu.

Mesut'un forma giydiği Alman Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'in menajeri Klaus Allofs da, ''Mesut'un kendisini Alman olarak hissettiğini biliyorum'' şeklinde konuştu.

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) spor direktörü Matthias Sammer, Mesut'a iyi bir perpektif sunduklarını, şimdi Alman Ümit Milli Takımı'nın Fransa'ya karşı oynayacağı karşılaşmalara konsantre olması gerektiğini, konuşulacak şeylerin olması durumunda bunu daha sonra yapabileceklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24