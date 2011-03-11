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Dünya

Almanya'da oturum izni için Almanca dil testi geliyor

Angela Merkel başkanlığındaki koalisyon hükümetinin yabancılar yasası ve göç yasasında katı değişikliklere gitmeyi planladığı öne sürüldü.

11 Mart 2011 02:00


T24- Almanya’da Angela Merkel başkanlığındaki koalisyon hükümetinin yabancılar yasası ve göç yasasında katı değişikliklere gitmeyi planladığı öne sürüldü. İddiaya göre, Almanca sınavlarında başarılı olamayan göçmenler de sınır dışı edilebilir.

Süddeutsche Zeitung gazetesi, haberini, İçişleri politikası sözcüsü CDU’lu Hans-Peter Uhl ve FDP’li Gisela Piltz’in hazırladığı yasa değişikliği başvurusuna dayanarak yayınladı.

Hıristiyan Birlik Partileri ile Liberal Hür Demokrat Parti'nin üzerinde anlaşma sağladığı yasa tasarısında, göçmenlerin süresiz oturum izni alabilmesi için Almanca sınavından geçmeleri koşulunu getirecek.

Almanya’ya yeni göç eden yabancıların halen Almanca uyum kurslarına katılmak zorunda olduğu, önerinin kabul görmesi halinde kurslara düzenli katılmayanların sonradan da olsa almış oldukları oturum haklarını yitirebileceği belirtildi.

Koalisyon ortaklarının böylelikle kursların ardından yabancıların gerçekten Almanca konuşabilmesini sağlamak istediği savunuldu. Tasarıya göre, Almanca dil testinden geçemeyen ancak oturum için diğer koşulları karşılayan göçmenlere yalnızca “bir yıl süreli" oturum verilecek.

Henüz Bakanlar Kurulu gündemine gelmeyen öneri ile göçmenleri daha ciddi Almanca öğrenmeye teşvik etmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Almanya’ya yeni göç eden yabancılar zaten şu an itibariyle Almanca uyum kurslarına katılmak zorunda oldukları halde yürürlükte olan yönetmeliğin değişmesi halinde kurslara düzenli katılmayanlar sonradan da olsa almış oldukları oturum haklarını kaybedebilecek.

Yasa değişikliği önerisinin Bayern Başbakanı ve CSU lideri Horst Seehofer’in önceki gün göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamadan hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

Seehofer, bu adımın olumlu etkileri görülebileceğini söyledi.

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