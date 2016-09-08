Almanya'da 'orta kuşağın' gelecek kaygısı



Allensbach Enstitüsü'nün Alman Sigortacılar Birliği (GDV) için yaptığı anketin sonuçları "Passauer Neue Presse" gazetesinde yayınlandı. Anket kapsamında bu yılın ilk yarısında 30 – 59 yaş arası binden fazla kadın ve erkekle görüşüldü.

Katılımcılardan yüzde 75'i hayat koşulları ve ekonomik durumunu "iyi" ya da "çok iyi" kategorisinde değerlendirdi. Buna rağmen ankete katılanların yüzde 42'si gelecek yıla kuşkuyla baktığını ifade etti. 2015 yılında düzenlenen ankette bu oran yüzde 30 dolayındaydı.

Suç ve yaşlı yoksulluğundan korku

Anket sonuçlarını yorumlayan Allensbach Enstitüsü uzmanlarına göre, suç oranı ve yaşlı yoksulluğuna dair artan kaygıların bunda etkili olduğunu belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 60'ı yaşlılıkta kesintilere gitmekten endişe ettiğini kaydediyor. Uzmanlar, artan sosyal adaletsizlik ve Almanya'ya yönelik göçe de olumsuz bakıldığına dikkat çekiyor. 2004 – 2014 yılları arasında göçe daha ılımlı yaklaşıldığı, günümüzde ise daha ziyade göçün risklerinin göz önüne alındığı belirtiliyor. Mültecilerin Alman toplumuna uyum şanslarına kuşkuyla yaklaşıldığı vurgulanıyor.

Geçmişe özlem duyanların sayısı artıyor

Almanya'da geçen ay yapılan bir kamuoyu araştırması Almanların 1980'li yılları özlediğini ortaya koymuştu. YouGov kamuoyu araştırma enstitüsünün yaptığı anketin sonuçlarına göre, "Her şey eskiden daha güzeldi" diyenlerin oranı yüzde 26'dan yüzde 41'e tırmanmıştı. Anket katılımcılarından 50 – 59 yaş aralığına girenler, geçmişe en çok özlem duyanlar olmuştu. Bu yaş grubundakilerin yüzde 51'i "Her şey eskiden daha güzeldi" görüşünü savunuyor.