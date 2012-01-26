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Dünya

Almanya'da öldürülen Türklerle ilgili komisyon kurulacak BERLİN (A.A)

26 Ocak 2012 19:10

-Almanya'da öldürülen Türklerle ilgili komisyon kurulacak BERLİN (A.A) - 26.01.2012 - Alman Federal Meclisi, 2000-2006 yılları arasında aşırı sağcılar tarafından öldürülen 8 Türk ve 1 Yunanlı ile bir polisin cinayetlerinin aydınlatılması amacıyla bir Araştırma komisyonu kurulması yönünde karar aldı. Mecliste tüm partiler tarafından oy birliğiyle alınan karara göre, meclis araştırma komisyonu, aşırı sağcıların sözkonusu cinayetleri işlerken güvenlik birimleri ve Anayasayı Koruma Dairesi tarafından neden izlenmemiş olduğunu araştıracak. Komisyonun başkanlığını yapacak olan Sebastian Edathy, eyaletlere de işbirliği çağrısında bulunarak, farklı eyaletlerin kendi araştırma komisyonlarını oluşturmasının Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarına yardımcı olmayacağını savundu.

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