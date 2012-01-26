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Dünya

Almanya'da öldürülen Türkler için komisyon kurulacak BERLİN (A.A)

26 Ocak 2012 15:16

-Almanya'da öldürülen Türkler için komisyon kurulacak BERLİN (A.A) - 26.01.2012 - Thüringen Eyalet Meclisi, 2000-2006 yılları arasında aşırı sağcılar tarafından öldürülen Türklerin cinayetlerini aydınlatmak amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını kararlaştırdı. Eyalet meclisinde temsil edilen tüm partilerin onayıyla oy birliğiyle kabul edilen kararda, eyaletteki güvenlik makamlarının ve adli makamların katillerin izlenmesi sırasında hata yapıp yapmadığının tespit edilmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasının öngörüldüğü belirtildi. Thüringen eyaletinde iktidarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra muhalefetteki partilerin üyeleri de, cinayetlerin tümüyle eksiksiz bir şekilde aydınlatılması gerektiğini söyledi. Kurulacak araştırma komisyonuna geniş çaplı bir araştırma yetkisi verileceği, bu nedenle araştırma sonuçlarının en erken 2014 yılının sonbaharında alınmasının beklendiği bildirildi.

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