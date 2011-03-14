-ALMANYA'DA NÜKLEER SANTRALLER KAPATILSIN MİTİNGİ BERLİN (A.A) - 14.03.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'deki başbakanlık binasının önünde toplanan ve bir uyarı mitingi düzenleyen yüzlerce kişi, ülkedeki nükleer santrallerin kapatılmasını istedi. Gösteriye, Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, Sol Parti Eşbaşkanı Gesine Lötzsch, Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Michael Sommer, Alman Federal Meclisindeki muhalefet parti temsilcileri ile çevre örgütü temsilcileri katıldı. Eyelme katılan göstericiler, ''Nükleer enerjiye hayır, teşekkürler'', ''Japonya ile dayanışma-şimdi kapatılsın'' ve ''Harrisburg 1979, Çernobil 1986, Fukişuma 2011'' yazılı pankartlar taşıdı. Gabriel, yaptığı konuşmada, Almanya'daki nükleer santrallerin derhal kapatılması gerektiğini belirterek, Başbakan Angela Merkel'in, santrallerin kapatılma süresinin uzatılması kararını 3 ay süre ile ertelemesini zaman kazanma taktiği olarak nitelendirdi. Roth da nükleer enerjinin kontrol edilmesinin mümkün olmadığını ve bunun ölümcül bir enerji olduğunu dile getirerek, hiçbir santralin güvenli olmadığını, bunun yüksek teknolojisi olan Japonya'da da görüldüğünü ifade etti. Başbakan Merkel'in bugün aldığı kararı da eleştiren Roth, Merkel'in bu karar ile zaman kazanmak istediğini ve halkı oyalamaya çalıştığını savundu. Almanya Çevre Dostları Derneği Genel Başkanı Michael Müller de deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye'de 2 nükleer santralin yapılmak istenilmesinin de hata olduğunu söyledi. Uyarı mitingi çerçevesinde başbakanlık önünde mumlar yakıldı. Almanya'nın diğer birçok kentinde de benzer mitinglerin düzenlendiği ve bu tür mitinglerin gelecek günlerde de sürdürüleceği bildirildi.