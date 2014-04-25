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Yaşam

Almanya'da 'nü' gezmek serbest

Almanya'da 14 Aralık'ta çıkan ve şehrin altı bölgesinde nüdizmi yasallaştıran yeni yasayla birlikte, Nüdistler bundan böyle Münih'te rahat bir şekilde dolaşabilecekler

25 Nisan 2014 13:43

Almanya’da daha önce parklarda çıplak gezmeyi ve güneşlenmeyi yasaklayan kanun etkili olmadığı için kaldırıldı ve yerine şehir içindeki parklarda, nehir kıyısında çıplak dolaşmayı, güneşlenmeyi legalleştiren yeni bir yasa çıkarıldı. Şehir merkezinde bulunan İngiliz Bahçesi'nin de dahil olduğu bu bölgelerin etrafı dışardan bakanların görmesini engelleyecek herhangi bir şeyle kapatılmayacağı açıklandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Almanya dünyanın ilk çıplaklar plajına izin veren ülke (1920) ve Freikörperkultur (özgür vücut kültürü anlamına geliyor) akımının eskilere dayandığı bir ülke. Almanya'da Natüralistler Federasyonu'nun 50 000 üyesi ve 150 şehirde derneği bulunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de geçen sene ortaya çıkan ve plajda çekilmiş bir gençlik fotoğrafı bulunmuş ve bu durum Almanya'da bayağı tartışılmıştı. 

 

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