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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da Noel pazarları sıkı güvenlik önlemleri altında açıldı

Geçen sene Berlin’deki bir Noel pazarına yapılan saldırı sebebiyle bu sene Almanya’daki Noel pazarları sıkı güvenlik önlemleri altında açıldı. Bazı şehirler bu önlemleri kutlama ruhuna uygun süslemelerle kamufle ediyor.

25 Kasım 2017 21:43

25 Aralık'ta kutlanan Noel'e bir ay kala açılan ve Noel arifesi olan 24 Aralık tarihine kadar açık kalan Noel pazarları Almanya'da açılmaya başladı.

Çalıntı bir TIR’ın geçen sene Berlin’deki bir Noel pazarına sürülmesi sonucunda 12 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından bu sene bütün pazarlardaki sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Birçok kentte pazarların kurulduğu meydanlara çıkan yollara olası bir araçlı saldırıda aracı durdurabilecek beton bloklar konuldu.

Almanya’da bazı belediyeler bu önlemlerin ziyaretçileri rahatsız etmemesi için onları kutlama ruhuna uygun olarak süslediler.

Örneğin, Almanya’nın batısında yer alan Bochum kentine yerleştirilen beton bloklara hediye paketi görünümü kazandırıldı.

Bochum'daki Noel pazarının girişine konulan 1,2 ton ağırlığında bir dizi yuvarlak bariyer geçtiğimiz günlerde Bochum belediyesinin pazarlama birimi tarafından hediye paketi görünümü vermek için paketlendi.

Bu projenin arkasında yer alan pazarlama biriminin başındaki Mario Schiefelbein, bariyerlerin Noel pazarının güzel atmosferine uymasının onlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Bavyera'da yer alan Augsburg kentindeki Noel pazarında ise daha farklı bir önlem alındı. Pazardaki tezgah sahiplerine ait ve Noel konseptine uygun süslenmiş kamyonlar, yolların girişlerine park ettirilip bariyer olarak kullanıldı.

Yetkililer ayrıca geçen seneye kıyasla daha fazla üniformalı ve sivil giyimli polisin bu pazarlarda görev alacağını söylediler.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, DÇ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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