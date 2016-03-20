Almanya'da Nevruz kutlanıyor



Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) çağrısıyla bu yıl Almanya'nın birçok kentindeki vatandaşlar Nevruz'u kutlamaya davet edildi. Nevruz için merkezi gösteri dün Hannover'de yapıldı. Hannover'deki gösteriye organizatörlere göre 30 bin, Hannover polisine göre ise 12 bin kişi katıldı.

Polis sözcüsü gösterinin sakin geçtiğini açıkladı. Gösteride PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yanı sıra YPG bayraklarının da taşındığı belirtildi. Gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Merkel'i eleştiren, 'Diktatör Erdoğan'la AB kampanyasına hayır. Demokrasi ve insan haklarına evet' şeklinde afişler taşındı.

Cumurbaşkanı Gauck'tan Nevruz mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Nevruz vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Gauck mesajında Nevruz Bayramı'nı kutladı. Açıklamasında, "Ülkemizde birbirinden farklı bayramları kutlayan insanlar yaşıyor. Bu, çeşitliliğin ve kültür ve dinler arasındaki olumlu birlikteliğin ifadesi. Şu günlerde dünyanın farklı bölgelerinde bu durum böyle görülmüyor. Savaş ve terörün içindeki bölgelerden sayısız insanla birlikte, gidişatın iyiye döndüğü, bizim aktif biçimde şekillendirmemizin mümkün olduğu bir dünya umut ediyoruz' dedi.

Gauck mesajında ayrıca, 'Nevruz'un bizi coğrafi, kültürel ve dini sınırların ötesinde bağlamaya katkı sağlamasını umut ediyorum. Nevruz'u kutlayan herkese hayırlı, uğurlu ve huzur dolu bir yıl dilerim' dedi.

Almanya'da NAV-DEM'in çağrısıyla Nevruz kutlamaları devam edecek. Bugün Bonn, Bielefeld, Düsseldorf, Mönchengladbach, Wuppertal, Krefeld ve Nürnberg'de farklı saatlerde Nevruz kutlanıyor.

21 Mart pazartesi günü Erfurt, Köln, Freiburg, Saarbrücken, Mannheim, Darmstadt, Rüsselsheim ve Heilbronn'da, 22 Mart salı günü başkent Berlin, 24 Mart perşembe günü Hamburg ve Essen, 25 Mart cuma Stuttgart, 26 Mart cumartesi günü ise Kaiserslauter'de Nevruz kutlama ve etkinliklerinin yapılması planlanıyor.