'Almanya'da Neo-Nazilerden korunmak için evimizde haftalarca ışıkları yakmadık'

Çocukluğu Almanya’nın Solingen kentinde geçen oyuncu Fahriye Evcen, Neo-Nazilerin saldırılarından korunmak amacıyla çeşitli önlemler aldıklarını ve uzun süre evlerinde ışık yakmadıklarını söyledi.

Dilara Endican’ın sunduğu “Hay Hay Buyursun Gelsin” programına konuk olan Fahriye Evcen, Solingen katliamı nedeniyle Almanya’da yaşadığı zorlu dönemi anlattı. 1993’te Almanya’nın Solingen kentinde yaşayan Genç Ailesi’nin evi, Alman Neo-Naziler tarafından kundaklanmış ve beş Türk ölmüştü. Solingen’de doğup büyüyen ve olayın yaşandığı dönemde 7 yaşında olduğunu söyleyen Evcen, can güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla evlerine ‘kullanılmayan ev’ süsü verdiklerini, haftalarca ışık yakmadıklarını söyledi. Ünlü oyuncu, acil bir durumda kaçabilmek için halatlarla balkondan bahçeye uzanan düzenekler kurduklarını da anlattı.