Almanya'da Neo-Nazi müzik grubuna hapis cezası

Alman savcılar, sekizi Türk dokuz göçmenin ve bir alman polisin cinayetinden sorumlu olan Neonazi NSU terör hücresinin işlediği suçları öven şarkıları nedeniyle "Gigi ve esmer şehrin müzisyenleri" isimli müzik grubu hakkında inceleme başlattı.

Mahkeme; Giese'yi, şarkısıyla 8 Türk ve 1 Yunanı öldüren aşırı sağcı “Nasyonalsosyalist Yeraltı” (NSU) adlı terör hücresiyle dayanışma gösterdiği ve kurbanları aşağıladığı gerekçesiyle suçlu buldu. Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra 600 avroluk para cezasına da çarptırdı.

Kışkırtıcılık yapmak ve suç olaylarını benimsemekten suçlu bulunan Giese'nin davasıyla ilgili olarak hem kararı yetersiz bulan savcılığın hem de savunmanın temyize gitmek istediği bildirildi.

Mahkeme kararında, 42 yaşındaki Giese'nin, 2010 yılında “ Adolf Hitler yaşıyor” adlı CD ile piyasaya sürdüğü iki şarkının da 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımını önemsiz gibi gösterdiği, Almanya 'da yaşayan yabancıları da aşağıladığı kaydedildi.