Almanya'da müzik festivali Rock am Ring'e 'terör tehdidi' nedeniyle ara verildi

Almanya'nın batısındaki müzik festivali Rock am Ring'e 'terör tehdidi' nedeniyle ara verildi, festival alanı tahliye edildi.
Festivalde bu gece ünlü metal grubu Ramsstein sahne alacaktı.
Organizatörlerin 'sakin ve kontrollü bir şekilde festival alanını boşaltın' çağrısı üzerine konseri dinlemeye gelenler Nürburg'dan ayrıldı.
Organizatörler "Terör tehdidi nedeniyle polis festivale ara vermemiz talimatını verdi" dedi.
Koblenz polisi "Terör tehlikesi nedeniyle organizatörlerden geçici olarak önlem amaçlı konseri durdurmalarını istedik" açıklaması yaptı.
Üç gün süren festivale 85 bin kişinin katılması bekleniyordu.