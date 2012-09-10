Almanya'da Müslüman fişlemesi

Almanya, "Radikal Hasan'ı, Fatma'yı fotoğrafıyla ihbar et" kampanyası başlattı.

Almanya ’da Müslümanların fişleneceği iddiasına yol açan “Radikalleşme Başvuru Merkezi”nin ilanları Türkiye ’yi alarma geçirdi.

2012 yılının ilk ayından bu yana devrede olan merkez, yayınladığı ilanlarla, Alman toplumundan radikalleştiklerine tanık oldukları kişileri fotoğraflarıyla birlikte kendilerine bildirmelerini istiyor.

HaberTürk'te yer alan habere göre, merkezin internet adresi, Alman toplumunu radikal Müslümanları ve diğer radikal grupları merkeze bildirmeye yönlendiriyor. Ankara ’da Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı önderliğinde bugün yapılacak toplantıya Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı , AB Bakanlığı, MİT, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan üst düzey yetkililer katılacak.

Toplantıda Radikalleşme Başvuru Merkezi ve ilanları masaya yatırılacak, Almanya ’da son zamanlarda Türklere yönelik artan saldırılar ve Neo- Nazi çeteleri de akılda tutularak merkezin varlığının “toplumda farklı inanç sahiplerini tehdit olarak göstermesine” yol açacağı değerlendirmesiyle bir yol haritası hazırlanacak. Yetkililer Müslümanların radikalleşmesi ile kastedilen hususların belirsiz olduğuna dikkat çekerek, “Yeni bir şikâyet mekanizması ile toplumun geneline yayılan bir istihbarat ağı kurmak ciddi tehlikelere yol açabilir. Hangi kriterler doğrultusunda radikalleşmenin tespit edileceği ve bildirilen kişilerin nasıl kibe uğrayacakları bilinmiyor” açıklaması yaptı.

'Hitler gibi'

Yetkililer, yeni sistemi II. Dünya Savaşı dönemindeki uygulamaya benzeterek “Bu takip ve ilan sistemi nasyonal sosyalist dönemde toplumu Yahudilerden uzaklaştırmak için planlanan psikolojik boykotları hatırlatıyor. Bu, İslamofobiyi artırıyor” diye konuştu.

İşte o ilanlar

Almanya İçişleri Bakanlığı Güvenlik İşbirliği Girişimi bünyesinde terör ve radikal grupları önleme amaçlı kurulan “Radikalleşme Başvuru Merkezi”nin ilanları şöyle: “Bu bizim kızımız Fatma. Onu çok özlüyoruz çünkü onu artık tanıyamıyoruz. Her geçen gün bizden daha da uzaklaşıyor ve radikalleşiyor. Onu tamamen kaybetmekten ve terör örgütlerine radikal gruplara karışmasından korkuyoruz. Eğer bizim başımıza geleni siz de yaşıyorsanız lütfen Radikalleşme Başvuru Merkezi’ne ulaşın.”