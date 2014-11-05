Almanya'da meşaleler oyunu durdurdu

Galatasaray taraftarının karşılaşmanın 51. dakikasında sahaya havai fişekler ve maytaplar atması sonrasında hakem maçı durdurdu. Karşılaşmanın 86. dakikasında ise sarı kırmızılı tribünlerden Dortmund tribünlerine meşale atıldı.

Orta hekem Pavel Kralovic atılan havai fişekler sonrasında oyunu durdurup anons yaptırdı. Kralovic ayrıca yan hakemler ve futbolcuları kenara çağırdı.



Burada Galatasaraylı oyuncularla konuşan orta hakem daha sonra Selçuk ve Melo'yu taraftarlara gönderdi. Oyuncular taraftarlar bir süre konuştu. Ve daha sonra oyun tekrar başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın başlangıç dakikalarında da sahaya yabancı maddeler atmıştı.

Maçın 86. dakikasında ise sarı kırmızılı taraftarların olduğu tribünden Dortmund taraftarlarının olduğu tribüne yanan meşale atıldı. Alman taraftarlar olaya büyük tepki gösterirken kısa süre içerisinde güvenlik görevlileri o bölgeye müdahale ederek çıkan yangını söndürdü.