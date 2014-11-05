T24 LogoT24 Logo
Spor

Almanya'da meşaleler oyunu durdurdu

Borussia Dortmund ve Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, sarı-kırmızılı taraftarların sahaya ve rakib taraftarlara havai fişek ve maytap atması nedeniyle iki kez durdu

05 Kasım 2014 01:54

Galatasaray taraftarının karşılaşmanın 51. dakikasında sahaya havai fişekler ve maytaplar atması sonrasında hakem maçı durdurdu. Karşılaşmanın 86. dakikasında ise sarı kırmızılı tribünlerden Dortmund tribünlerine meşale atıldı.

Orta hekem Pavel Kralovic atılan havai fişekler sonrasında oyunu durdurup anons yaptırdı. Kralovic ayrıca yan hakemler ve futbolcuları kenara çağırdı.

Burada Galatasaraylı oyuncularla konuşan orta hakem daha sonra Selçuk ve Melo'yu taraftarlara gönderdi. Oyuncular taraftarlar bir süre konuştu. Ve daha sonra oyun tekrar başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın başlangıç dakikalarında da sahaya yabancı maddeler atmıştı.

Maçın 86. dakikasında ise sarı kırmızılı taraftarların olduğu tribünden Dortmund taraftarlarının olduğu tribüne yanan meşale atıldı. Alman taraftarlar olaya büyük tepki gösterirken kısa süre içerisinde güvenlik görevlileri o bölgeye müdahale ederek çıkan yangını söndürdü.

 

ETİKETLER

galatasarayborussia dortmundşampiyonlar ligitaraftarmeşale

İlgili Haberler

Galatasaray artık UEFA Avrupa Ligi'ni kovalayacak

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 4. maçında Borussia Dortmund'a 4-1 yenilen Galatasaray bu sonuçla Devler Ligi'nde üst tura çıkma şansını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24