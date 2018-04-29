Almanya'da Merkel'in partisi kilit eyalette Sosyal Demokrat Parti'yi yendi

Almanya'da SPD'nin (Sosyal Demokrat Parti) kalesi olarak bilinen Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yapılan seçimleri, Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) kazandı.

İlk sonuçlara göre CDU, oyların yüzde 34.5'ini alırken SPD ise yüzde 30.5'te kaldı.

Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya'nın en kalabalık nüfusa sahip eyaleti.

Bu seçim, Eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde Merkel için bir test niteliğinde görülüyordu.

Almanya'nın en büyük eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'da yönetim SPD-Yeşiller Partisi koalisyonunda bulunuyordu.

SPD eyalette, 2012'ye kıyasla yüzde 8.6 oranında oy kaybetti.

CDU ise oylarını yaklaşık olarak aynı oranda artırdı.

Sandık çıkış anketleri, liberal çizgideki FDP'nin (Hür Demokrat Parti) yüzde 12, Yeşiller Partisi'nin yüzde 6, aşırı sağcı AfD'nin (Almanya için Alternatif) yüzde 7.5, Sol Parti'nin ise yüzde 5 oy aldığını ortaya koyuyor.

Alman Die Welt gazetesi, eyaletteki bu seçim sonuçlarının SPD'nin 1947'den bu yana aldığı en kötü sonuçlar olduğunu yazdı.

Kamuoyu anketleri CDU ve SPD'nin başa baş olduğunu gösteriyordu.

Ocak ayında, Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz'un, SPD'nin başbakan adayı olduğu açıklanmıştı.