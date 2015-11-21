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Dünya

Almanya'da lokal baskını; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Olayın ardından gözaltına alınan iki kişinin saldırılarla ilişkisinin olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı

21 Kasım 2015 14:52

Almanya'nın Köln kentinde lokal basan kimliği belirsiz kişiler bir kişiyi öldürdü. Üç kişiyi de yaraladı.

Polisten edinilen bilgiye göre Cuma gece yarısı saat 03.00 sıralarında Köln Nippes semtindeki tamir dolasıyla kapalı olan 'No Name' adlı lokale gelen kimliği belirsiz kişiler zili çaldı. Lokalin kapısı açılır açılmaz içeriye ateş eden saldırganlar, 29 yaşındaki bir kişi öldürdü. Yaşları 36, 39 ve 52 olan üç kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladılar. 

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

İki zanlı serbest



Emniyet güçleri tarafından 28 ve 30 yaşlarında iki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan iki kişinin saldırılarla ilişkisinin olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Köln savcılığınca el konulan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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