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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Kürt gösterici için tutuklama kararı

Almanya'da hafta sonunda Düsseldorf'ta yasak PKK sembollerinin açılması nedeniyle durdurulan gösteriye katılan bir kişi için tutuklama kararı çıkarıldı.

06 Kasım 2017 22:49

Hafta sonunda Düsseldorf'ta düzenlenen bir gösteride yasak olan Abdullah Öcalan posterleri ve PKK amblemleri açılmış ve Alman polisi bunun üzerine 6 bin kişinin katıldığı gösteriyi durdurmuştu. Bu gösteride polise taş atan bir kişi için tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi. Savcılıktan pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu göstericinin "ağır yaralama" ve "görevli memura mukavemet etmekle" suçlandığı belirtildi. Düsseldorf polisi de gösteri sırasında sapanla taş ve bozuk para atan kişinin, video kayıtları ile tespit edildiğini aktardı. Söz konusu göstericinin Bavyera eyaletinde bulunan bir mülteci kabul merkezinde kayıtlı olduğu belirtildi.

Cumartesi günü yapılan yürüyüşü polisin durdurması nedeniyle meydana gelen şiddet olaylarında bazıları ağır olmak üzere 12'si polis 15'ten fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti. Polis üç göstericinin hafif şekilde yaralandığını ve 9 göstericinin de geçici olarak gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öcalan posteri tartışması

Eylül ayında Köln’de düzenlenen "Kürt Kültür Festivali"nde PKK sembollerinin kullanılması ve Öcalan posterlerinin açılması tartışmalara yol açmış, bunun üzerine Alman Büyükelçi Martin Erdmann Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz" denilmişti.

Köln kentinin Emniyet Müdürlüğü ise İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yasaklı semboller kataloğuna göre Öcalan'ın sadece sarı bez üzerindeki resminin yasak olduğunu belirterek gösteride ağırlıklı olarak Öcalan'ın elini çenesine dayadığı pozun yer aldığı posterlerin taşındığını, bunun da yasak kapsamına girmediğini belirtmişti. Alman İçişleri Bakanlığı PKK yasağının kapsamının genişletilebileceğinin sinyalini vermiş ve bu kapsamda Mart ayında yasaklı sembolleri içeren kataloğu emniyet birimlerine göndermişti. Katalogda çizili sembollerin genel bir derleme olduğuna, birebir katalogdakilerle aynı olmasa da, benzer sembollerin de yasak kapsamına girdiğine dikkat çekilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA/SSB/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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