Mülteci barınağı olması planlanan bina kundaklandı

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinin Schwäbisch Gmünd kentinde 120 mültecinin kalması planlanan inşası tamamlanmamış bir bina yandı. Polis ve belediye binanın kundaklandığının tahmin edildiğini bildirdi. Yangının fazla hasara yol açmadığı binanın ilkbaharda tamamlanması planlanmaktaydı. Rastlantı sonucu yangın yerinden geçmekte olan bir şirkete ait özel itfaiye ekibinin müdahalesiyle ateş kısa zamanda bastırıldı.

Perşembe günü de Almanya'nın güneyinde bulunan Wallerstein kentindeki iki komşu evin kundaklanması sonucu 12 kişi yaralanmıştı. Yangın yerinde yapılan inceleme sonucunda evlerin yabancı düşmanlığı nedeniyle ateşe verilmiş olabileceği bildirildi. Yakılan evlerin yakınında 22 yaşındaki alkollü bir genç gözaltına alındı. Şahıs hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Yakılan evlerde yabancıların ikamet ettiği ve mültecilerin kalmadığı açıklandı. Polisin açıklamasında evlerde Polonyalı, İtalyan ve yabancı asıllı Almanların oturduğu belirtildi. Tutuklanan şahsın söndürme çalışmaları sırasında yangın mahallinde bulunduğu ve evleri onun kundakladığına dair güçlü ipuçlarına rastlandığı öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ifade vermedi.

Çarşamba gecesi ev sakinleri bodrum katında yangın çıktığını fark ederek itfaiyeyi aradılar. Polis raporunda çöplük olarak kullanılan bodrum katındaki kilerin tamamen yandığı belirtildi.

Aynı sırada bitişik binanın bir mukimi de çamaşır makinesinin üzerindeki çamaşırın alevler içinde kaldığını görüp yangını söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında yaralananlar arasında yedi de genç bulunuyor.