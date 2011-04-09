-ALMANYA'DA KUM FIRTINASI: 8 ÖLÜ BERLİN (A.A) - 09.04.2011 - Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Rostock kenti yakınlarında kum fırtınasından dolayı A19 otoyolunda dün meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 139 kişi yaralandı. Rostock polis sözcüsü, yaptığı açıklamada, aniden ortaya çıkan kum fırtınasının araç sürücülerinin görüş mesafesini düşürdüğünü ve toplam 80 aracın zincirleme kaza yapmasına neden olduğunu belirtti. Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 139 kişinin de yaralandığını ifade eden polis, 44 yaralının hastanede tedavi gördüğünü kaydetti. Kazada, 30 aracın ateş aldığı, bu araçların arasında tehlikeli madde taşıyan bir kamyonun da bulunduğu belirtildi. Otoyolun bugün yeniden trafiğe açılabileceği, ölüleri ve yaralıları çıkarmak için toplam 250 kişinin çalıştığı, kazanın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin en ağır trafik kazası olduğu ifade edildi. Almanya Ulaştırma Bakanı Peter Ramsauer, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlara başsağlığı diledi.