-Almanya'da kapitalizm karşıtları yine sokaklarda BERLİN (A.A) - 22.10.2011 - Almanya'nın çeşitli kentlerinde bugün de finans piyasalarının gücünü protesto eden kapitalizm karşıtları sokaklara döküldü. Frankfurt kentinde "Occupy Frankfurt" adı altında düzenlenen ve finans piyasalarının gücünün eleştirildiği gösteriye yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı bildirildi. Başkent Berlin'de düzenlenen gösteriye birkaç yüz kişi katılırken, Kiel kentindeki gösteriye de yaklaşık 100 kişinin katıldığı belirtildi. Köln, Stuttgart, Münih, Düsseldorf ve Hannover ile diğer bazı küçük kentlerde de düzenlenen gösteriler, New York kentinde başlatılan "Occupy Wall Street" adlı hareket çevresinde gerçekleştiriliyor. Almanya'da geçen hafta sonunda da benzer gösteriler yapılmıştı.