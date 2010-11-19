Almanya'da 'kanlı kasım' korkusu

T24 - Alman İçişleri Bakanı’nın, “Kasım sonunda Almanya’ya yönelik bir terör saldırısı bekliyoruz” sözlerinin ardından dün Namibya’dan Almanya’ya giden bir uçakta bomba düzeneği bulundu. Almanya’nın dört bir yanında polis kol geziyor, ülke diken üstünde.



El Kaide’nin Yemen’den uluslararası kargo şirketleri aracılığıyla gönderilen bombalı paketlerle saldırı düzenleme girişiminin ardından şimdi de yolcu uçaklarına yüklenen bavullara yerleştirilmiş bombalarla saldırı istihbaratı büyük panik yarattı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, “Almanya’da kasım ayı sonunda terör eylemi yapılacağına dair somut istihbarat verisi aldık. Vatandaşlarımızın uyanık olmasını istiyoruz. Güvenlik önlemleri tüm Almanya genelinde artırıldı” açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından güvenlik birimleri, havalimanları ve tren garları başta olmak üzere, hassas noktalarda otomatik silahlar ve bomba tespit uzmanı köpeklerle devriye gezmeye başladı.



Paniğe gerek yok dedi ama...

Bakan Maiziere, “Kaygılanmamız için nedenlerimiz var ama paniğe gerek yok” dese de panik yaratan haber Afrika ülkesi Namibya’dan geldi. El Kaide’nin etkisini giderek artırdığı bilinen ülkeden havalanmaya hazırlanan ve 296 yolcu taşıyan Air Berlin uçağına bavullar yüklenirken bir çantada kablolar fark edildi. Yapılan incelemede, bavulun içine gizlenmiş bir patlayıcı düzeneği ile saat olduğu görüldü. Bazı yetkililer bunun uçağı havada patlatmak üzere hazırlanmış bir bomba düzeneği olduğunu belirtse de havayolu şirketinden yapılan açıklamada çantanın içindeki materyallerin sadece ateşleme mekanizması olduğu, patlayıcı içermediği duyuruldu.

Geçtiğimiz aylarda, Afganistan ve Pakistan’da yakalanan Almanya doğumlu İslamcı militanlar, endişeleri artırmıştı.



Alman El Kaideciler korkusu



Basına yansıyan bilgilere göre, Pakistan ve Afganistan’da eğitim gören ve daha sonra Avrupa’ya dönen 25 kadar militan 2009 yılından bu yana eylem hazırlığında bulunuyor. Reuters haber ajansı, özellikle İngiltere ve Almanya’da güvenlik birimlerinin üç büyük tehlike üzerinde durduklarını yazdı. Bunların ilki, El Kaide liderlerinden Yunus el Moretani’nin ABD ve Avrupa’ya yönelik saldırı tehditlerinden kaynaklanıyor. İkinci endişe 2008 yılında Hindistan’ın Mumbai kentinde bir oteli ve restoranları hedef alan eylem benzeri sansasyonel saldırılar. Üçüncü tehlike ise Almanya içinde bugüne kadar tespit edilemeyen örgüt hücreleri ve bunların olası eylemleri.



Noel’de saldırı beklentisi

Der Tagesspiegel gazetesi de ABD istihbaratının Almanya’ya çok ayrıntılı bilgi verdiğini ve 4 kadar El Kaide militanının, 22 Kasım’da Almanya’da saldırı hazırlığına girişeceklerini bildirdiğini öne sürdü. Planın arkasında Pakistan’da yaşayan radikal İslamcı militan İlyas Kişmiri’nin olduğu ve Noel pazarları gibi kalabalık yerlerin hedef alınabileceği kaydedildi.



İstihbarat yine Suudiler'den mi?

Almanya genelinde güvenliğin en üst düzeye çıkarılmasına neden olan istihbaratın, Yemen kaynaklı bombalı paket gönderilerinin ardından, yabancı bir istihbarat servisinden geldiği doğrulandı, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. Yemen istihbaratı Suudi Gizli Servisi’nden gelmişti. Alman gazeteleri de terör alarmını manşetlere taşıdı.



