Almanya'da kadınlar Arakan için seferber oldu

Temel Elcivan / Essen, 18 Eylül (DHA) - Almanya\'nın Essen kentin bir araya gelen gönüllü kadınlar, Arakan mağdurları için adeta seferber oldu.

Arakan\'da yaşanan drama sessiz kalmayan gönüllü kadınlar, Essen\'de bulunan Efes Düğün Salonu\'nda yardım kermesi düzenledi. Essen ve çevre illerden bir araya gelen gönüllü kadınların düzenlediği yardım etkinliğine, yardıma duyarlı vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Yardım etkinliğine öncülük edenler de gönüllü kadınlar, kermeste gelir amaçlı satışa sunulan dikiş nakış el örgüleri, börek, çörek, gözleme ve sarma gibi yiyecekleri evlerinde hazırlayıp getirenler de gönüllü kadınlar oldu. Yardım kermesinde çeşitli yiyeceklerin ve hediyelik eşya stantları, salonun içinin yanı sıra dışarıda avluya da kuruldu. Kermesi ziyaret eden duyarlı vatandaşlar, stantlarla satışa sunulan yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalardan satın alarak, yardım kampanyasına destek oldular.

KERMESTE 27 BİN EURO YARDIM TOPLANDI

Yardım kermesinin oluşumunda öncülük yapanlardan Badiye Taytekin ve Asiye Türkan, etkinliye dair kısa konuşmalar yaptı. Asiye Türkan, “Arakan\'da dram yaşayan Müslümanlar için düzenlediğimiz bu kermese, sizlerde gözyaşınızı, yüreğinizi koydunuz. Anne olan bizlerin yüreği, şefkat doludur.” dedi. Badiye Taytekin ise, “Bu dramı durdurmaya bizim gücümüz yetmiyor, ancak mağdurlara elimizi uzatabilmekle yetiniyoruz. Buradan elde edilecek tüm maddi gelir, Bangladeş\'te yardım çadırı bulunan Türk Kızılay aracılığı ile Arakan mağdurlarına ulaştırılacak“ dedi.

Gün boyu yapılan satışlarla elde edilen maddi gelirin 27 bin Euro olduğu açıklandı. Toplanan yardımlar, banka havalesi ile Türk Kızılayı\'na gönderilecek.

DRAMIN DURDURULMASI İÇİNDE İMZA TOPLANDI

Yardım kermesinde ayrıca Arakan\'da yaşanan dramın son bulması için de, imza kampanyası başlatıldı. Almanya hükumeti ve Birleşmiş Milletlere gönderilmek için iki ayrı şekilde toplanan imza dilekçelerinde, yetkililerden dramın son bulması için gayret göstermeleri isteniyor.

Görüntü dökümü

-Salon içinde sergilenen yiyecek ve hediyelik eşya stantları

-Salon dışında gözleme ve ızgara işleri

-Stantlarda kadınların yoğun çalışmaları

-Badiye Taytekin(gri sade renkli başörtülü) ve Asiye Türkan (renkli başörtülü)nin salon içinde konuşmaları, annosları