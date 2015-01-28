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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'da kabine büyüme hızını görüşüyor

Almanya'da Bakanlar Kurulu, 2015 yılı büyüme hızını görüşmek üzere toplanıyor.

28 Ocak 2015 11:39


Almanya'da ekonomi geçen yıl beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmiş, Federal İstatistik Dairesi 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gayrı Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) 2014'te yüzde 1,5 oranında büyüdüğünü duyurmuştu.

Bu yıla ilişkin büyüme tahmini Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel tarafından hazırlandı. Gabriel'in daha önce yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme tahminini yüzde 1,5'e yükseltmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu gündeminde bugün ayrıca çocuklu ailelere vergi indirimi sağlayacak düzenlemeler yer alıyor.

Toplantınının bir başka başlığını ise Alman Silahlı Kuvvetlerinin Batı Afrika ülkesi Mali'de verdiği eğitim misyonunun uzatılması oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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