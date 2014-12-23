Almanya'da İslam karşıtı yürüyüşte 17 bin 500 kişi katıldı

Alman polisi ülkenin doğusundaki Dresden kentinde İslam karşıtlarının düzenlediği son yürüyüşe 17 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı.

Yürüyüşte göçmenler ve sığınmacılar hakkında konuşmalar yapıldı. Katılımcılar hep birlikte Noel şarkıları söyledi.

Kentte aynı zamanda bu yürüyüşe karşıt gösteriler de yapıldı.

Kısa adı Pegida olan, "Batı'nın İslamileşmesine Karşı Yurtsever Avrupalılar" adlı grup, Ekim ayından bu yana her hafta "Batı'nın İslamileşmesini" protesto eden yürüyüşler düzenliyor.

Dün yapılan protesto polis kayıtlarına göre, şu ana kadarkilerin en kalabalığı oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve bazı diğer siyasiler, Almanları aşırı eğilimli gruplarca suistimal edilmemeleri konusunda uyarmıştı.

Merkel "Almanya'da toplantı özgürlüğü var ama başka ülkelerden bize gelen insanlar hakkında kışkırtma ve yalanlara yer yok. Yürüyüşlere katılan herkesin, bu tür olayları düzenlerce kullanılmama konusunda dikkatli olmaları gerek" demişti.

Yürüyüşün organizatörleri "radikal olmadıklarını" söylüyor, ancak yürüyüşe aşırı sağcı gruplar da destek veriyor.

BBCTürkçe