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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da IŞİD şüphelisine yargı yolu gözüktü

Federal Başsavcılık IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Tarık S.'in yargı sürecinin başlatılacağını duyurdu. Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde yargılanacak zanlının Türkiye'den Suriye'ye geçtiği bilgisi verildi.

18 Ağustos 2016 19:55


Almanya Federal Başsavcılığı IŞİD örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan 22 yaşındaki Tarık S. hakkında yargı sürecinin başlatılacağını açıkladı. İddianamede çok sayıda suçlama yer alıyor.

Tarık S.'i sanık sandalyesine oturtacak suçlamalar arasında yabancı bir terör örgütüne üye olmak, zorla alıkoyma, ölülerin naaşına saygısızlık ve devlet güvenliğini tehlikeye atan ağır suçlar işlemeye teşebbüs etmek bulunuyor.

Zanlının 2013 yılı sonunda Türkiye üzerinden Suriye'ye gittiği ve birkaç gün sonra IŞİD'e katıldığı bilgisi verildi. Tarık S.‘in örgüt içinde silah eğitimini tamamladıktan sonra sınır denetçisi olarak çalışmaya başladığı ve örgüt adına yürüttüğü iş sırasında bir kamyon sürücüsünü kullandığı araç sigara paketleriyle dolu olduğu gerekçesiyle bir gün boyunca alıkoyduğu bilgisi verildi.

Tarık S.'in ayrıca Avusturyalı bir IŞİD üyesiyle Viyana'daki bir sigorta şirketinin iki çalışanına ölüm tehditleri içeren mesajlar gönderdiği belirtildi. IŞİD'in yayınladığı propaganda videolarında da tarık S.‘in öne çıkan bir figür olduğuna yer verildi.

Karısı hamile olduğu için birkaç ay önce Almanya'ya dönen Tarık S. 16 Mart'ta Frankfurt Havaalanı'nda tutuklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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