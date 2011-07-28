-ALMANYA'DA IRKÇI ÖRGÜTE BASKIN STUTTGART (A.A) - 27.07.2011 - Almanya'da yabancıların kovulmasını savunan ''Standarte Wuerrttemberg'' adlı aşırı sağcı ırkçı grubun kullandığı belirlenen toplam 21 ev ile mülke baskın düzenlendi. Güneydeki Baden-Wuerttemberg eyaletinde düzenlenen ve yaklaşık 140 polisin katıldığı baskınlarda 18 şüpheliye ait silah, mühimmat, uyuşturucu ve bilgisayarlar ele geçirildi. Savcılık yetkilileri, baskınların Norveç'teki ırkçı katliamla ilgisinin olmadığını, bu gruba karşı soruşturmanın Mart ayından beri devam ettiğini belirtti. Soruşturma grubun silahlı bir suç örgütü oluşturduğu şüphesiyle başladı.