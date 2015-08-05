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Dünya

Almanya'da iki gazeteciye 'vatana ihanet' soruşturması açan başsavcı görevden alındı

Adalet Bakanı Maas Range'nin yerine Başsavcı Peter Frank'ın getirilmesini önerdi

05 Ağustos 2015 00:14

Almanya, istihbarat teşkilatına ait gizli belgeleri basına sızdırdıkları gerekçesiyle iki gazeteci hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma açan Başsavcı Harald Range, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas tarafından görevden alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Maas açıklamasında, Başsavcı Range'nin Adalet Bakanlığı hakkında yapmış olduğu ağır suçlamalar sonrası memuriyetten ayrılması gerektiğini belirterek, "Kendisine olan güven kalıcı bir şekilde zarar gördü" ifadesini kullandı.
      
Adalet Bakanı Maas Range'nin yerine Başsavcı Peter Frank'ın getirilmesini önerdi.
      
Markus Beckedahl ve Andre Meister adlı iki gazeteci Şubat ayında Anayasayı Koruma Dairesi'ne (BfV) ait gizli evrakları Netzpolitik.org internet adresinde yayınlamasından dolayı "vatana ihanetle" suçlanmışlardı.
      
Başsavcı Range, bugün düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Maas'ın soruşturmaya müdahale ettiğini ileri sürmüştü.

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