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Dünya

Almanya'da hükümetten bedava Kuran'a sert tepki

Selefiler'in 25 milyon adet Kur'an-ı Kerim kitabını bedava dağıtmak için başlattıkları kampanya büyük tartışmalara neden oldu

11 Nisan 2012 16:39

 

Almanya'da Selefiler'in 25 milyon adet Kur'an-ı Kerim kitabını bedava dağıtmak için başlattıkları kampanya büyük tartışmalara neden oldu. Merkel hükümeti, sokakta ve okul önlerinde bedava Kur'an-ı Kerim dağıtılmasını engellemek için harekete geçti.
 
Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Filistin kökenli İbrahim Ebu Nagi, 2011 Ekim ayında "Yalan!" başlığı altında bir kampanya başlattı. Selefi olduğu iddia edilen İbrahim Ebu Nagi'nin amacı Almanya'da her eve bir Kur'an-ı Kerim kitabının girişini sağlamak. Kampanya başlatıldıktan sonra Almanya'nın 35 kentinde kaldırımlar ve okul önlerinde Kur'an-ı Kerim dağıtımına başlandı ve şimdiye kadar 300 bin kitabın dağıtıldığı belirtiliyor. 
 
Selefilerin bu kampanyası Alman politikacılar ve yetkilileri harekete geçirdi. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik''in Meclis Grup Başkanı Günter Krings, Alman Rheinischen Post gazetesine verdiği demeçte, "Her Eve Bir Kuran" kampanyasının yasaklanması gerektiğini söyledi. "Kur'an-ı Kerim'e karşı olmadıklarını söyleyen Krings, radikal İslamcı Selefilerin bu kampanyasının din özgürlüğüne zarar verdiğini iddia etti.
 
 

Para desteği Türklerden

 
 
Kur'an-ı Kerim'in Almanya'da 35 kentte dağıtılmasını organize eden Filistin kökenli işadamı İbrahim Ebu Nagi ise, kampanyalarına maddi desteğin büyük bir kısmının bu ülkede yaşayan Türklerden geldiğini söyledi. 
 
Alman Die Welt gazetesi, sokakta ve okul önlerinde dağıtılan Kur'an-ı Kerim kitaplarının Baden-Württemberg eyaletinde bir matbaada basıldığını yazdı. Die Welt, Selefilerin dağıtıma hapishane ve okullardan başladığını, söz konusu kampanyayı şimdi de sokaklara taşıdığını belirtti. 

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