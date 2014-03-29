Almanya'da hastaneler mikrop saçıyor



Almanya'da hastanelerin hijyen denetiminden sorumlu Almanya Hastaneleri Hijyen Denetim Kurumu, hastanelerdeki koşullarla ilgili Berlin'de bir açıklama yaptı. Açıklamada Almanya'da her yıl yaklaşık 30 bin hastanın, hastanelerde kaptıkları mikroplar yüzünden öldüğü belirtildi. Almanya Hastaneleri Hijyen Denetim Kurumu, bu rakamın şimdiye dek 10-15 bin olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Ancak Alman Hastaneler Birliği bu açıklamayı geri çevirdi. Birlik Almanya'da yılda 2000-4500 hastanın, hastanelerde enfeksiyon yüzünden yaşamını yitirdiğini savundu. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Martin Exner bu konuda tam olarak somut rakamların bulunmadığını söyleyerek, ancak yılda yaklaşık 900 bin kişinin hastanelerde mikrop kaptığını belirtti.

Doktorlar bununla mücadele etmek için özellikle hastanelerin hijyenine daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu noktada eyaletlerin hastanelere daha fazla yatırım yapması talep ediliyor.