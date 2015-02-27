T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da grevler yolda

Almanya’da başta öğretmenler olmak üzere bazı kamu kurumlarında görevli personel pazartesi günü greve gidecek.

27 Şubat 2015 19:36


Almanya'daki uyarı grevleri kapsamında pazartesi günü devlet okullarında görevli öğretmenler çalışmayacak.

Ayrıca üniversite hastaneleri, adliye ve eyalet kamu personeli ile sahil güvenlik çalışanları da uyarı grevlerine katılacak.

Birleşmiş hizmetler sendikası Ver.di ve GEW sendikası, işveren konumundaki Eyalet Kamu Kurumları Birliği arasında cuma günü yapılan müzakerelerden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı.

Sendikalar kamu çalışanları için en az 175 euro olmak üzere yüzde 5,5 maaş zammı talep ediyor. Ayrıca iki milyon civarındaki memur ve emekli için de maaşlarında iyileştirilme yapılmasını isteniyor.

Taraflar, mart ortasında yeniden pazarlık masasına oturacaklar. Toplu görüşmeler 800 bin çalışanı kapsıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaVer.diGEWEyalet Kamu Kurumları BirliğiWelle Türkçe dpa/TY/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24