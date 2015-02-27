Almanya'da grevler yolda



Almanya'daki uyarı grevleri kapsamında pazartesi günü devlet okullarında görevli öğretmenler çalışmayacak.

Ayrıca üniversite hastaneleri, adliye ve eyalet kamu personeli ile sahil güvenlik çalışanları da uyarı grevlerine katılacak.

Birleşmiş hizmetler sendikası Ver.di ve GEW sendikası, işveren konumundaki Eyalet Kamu Kurumları Birliği arasında cuma günü yapılan müzakerelerden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı.

Sendikalar kamu çalışanları için en az 175 euro olmak üzere yüzde 5,5 maaş zammı talep ediyor. Ayrıca iki milyon civarındaki memur ve emekli için de maaşlarında iyileştirilme yapılmasını isteniyor.

Taraflar, mart ortasında yeniden pazarlık masasına oturacaklar. Toplu görüşmeler 800 bin çalışanı kapsıyor.