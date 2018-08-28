Almanya'da göçmen gerginliği: Aşırı sağcı ve sol gruplar nasıl karşı karşıya geldi?

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz şehrinde aşırı sağcılarla karşı gösteriler düzenleyen faşizm karşıtı gruplar arasında arbede çıktı.

Polis, her iki tarafın birbirlerine havai fişek ve bazı cisimler fırlattığını söyledi.

Chemnitz'deki şiddet olayları, Pazar günü bir Almanın bir sokak kavgasında bıçaklanarak öldürülmesi sonrası başlayan ırkçı gösterilerin ikinci gününde tırmandı.

Polis olayın ardından bir Suriyeli bir de Iraklı şüpheliyi gözaltına almıştı.

Protestolar neden başladı?

Aşırı sağcıların sokağa dökülmesine neden olan, Pazar gecesi bir sokak festivali sırasında yaşanan ve bir Alman'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaydı.

35 yaşındaki marangoz ciddi şekilde yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü. Yanındaki 30'lu yaşlarındaki iki Alman erkek de yaralandı.

Olay sonrası 23 yaşındaki bir Suriyeli ve 22 yaşındaki bir Iraklı gözaltına alındı.

Sosyal medyada kavganın bir kadına yönelik cinsel tacizden kaynaklandığı söylentisi dolaşırken, polis iddiaları reddetti.

Nasıl yayıldı?

İlk başta kavganın olduğu Pazar günü yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi.

Ardından Chemnitz'deki Karl Marx anıtının önünde 800 kadar kişi toplandı.

Alman basınına göre polis, protestoların bu kadar büyümesi ve göstericilerin öfkesi karşısında şaşkındı.

Alman Spiegel Online gazetesine konuşan bağımsız gazeteci Johannes Grunert, bazı protestocuların "Alman'a benzemedikleri için" ellerindeki şişeleri etrafına attıklarına tanık olduğunu söyledi.

İslam ve yabancı karşıtı Pegida hareketi Pazartesi öğle saatlerinde yeni bir protesto düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı AfD'li milletvekili Markus Frohnmaier de Twitter'dan yaptığı paylaşımda göç akınında geçtiğimiz yıllarda görülen artışa ithafla "Devlet vatandaşlarını artık korumayacaksa o zaman insanlar sokaklara çıkar ve kendilerini korur. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Pazartesi gelip çattığında cinayetin yaşandığı yerde mumlar yakılırken öfke büyüdü. Göstericiler Marx anıtında kalabalıklaşırken karşıt gruplar da hemen yakınlarda toplandı.

Metrelerce ötedeki Nazi karşıtı göstericiler de aşırı sağcıları protesto etti.

Polis fırlatmak için yerdeki taşları almaya başlayan maskeli göstericileri de uyardı.

Reuters'ın haberine göre iki taraftan da atılan hava fişekler yaralanmalara yol açtı, polis tazyikli su taşıyan araçlar getirdi.

Aşırı sağcılar arasında Hitler selamı verenler, "Mülteci akınını durdur" yazılı göç karşıtı pankartlar tutanlar olduğu belirtildi.

Yüzlerce aşırı sağcı gösterici, protestolar durduktan sonra da yabancı olduğunu düşündüğü kişilere saldırmaya başladı.

Merkel ne dedi?

Almanya hükümeti ise Chemnitz'de yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "yasa dışı adalet" arayışına hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi.

Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert gazetecilere yaptığı açıklamada, "Farklı görünen ve farklı kökenlerden gelen insanların takip edilmesine ve bazılarının nefreti sokaklara yayma çabalarına müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Alman hükümeti en güçlü şekilde olanları kınıyor. Chemnitz için mesajımız, Almanya'da yasadışı adalete, hoşgörüsüzlüğe ve radikalizme yer olmadığıdır" denildi.

Radikal Sol Partili Milletvekili Martina Renner ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sebebi bilinmeyen korkunç bir cinayet, ırkçı isyanlara alet edilmektedir" yazdı.

Göç konusu neden hükümeti zorluyor?

Merkel 2015'te çoğu Suriye ve Irak'taki savaş ve çatışmalardan kaçan yaklaşık 1,3 milyon göçmene sınırlarını açtığında, tabanının tepkisiyle karşılaştı.

Geçen yılki genel seçimlerde Merkel ve müttefikleri sağ seçmenin desteğini kaybetti, aşırı sağcı AfD ise Parlamento'da 90 koltuk elde etti.

Saksonya eyaletindeki Chemnitz, hem AfD hem de Pegida hareketinin güçlü olduğu bir şehir.