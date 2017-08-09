Almanya'da eşcinsel erkeklere kan bağışı izni

Almanya'da eşcinsel erkeklerin kan bağışlamasının önünü açacak bir karar alındı. Alman Hekimler Odası'nın yeni yönetmeliğine göre eşcinsel erkekler bir yıl boyunca cinsel ilişkiye girmediyse kan bağında bulunabilecek.

Yönetmelikte, "riskli bir cinsel ilişkinin sona ermesinden 12 ay sonra kan bağışının, kan verilecek kişi için yüksek risk oluşturmaması halinde mümkün olabileceği" belirtildi.

Almanya'daki eşcinsel toplumun sözcüsü olan Axel Hochrein, yeni uygulamanın tamamen bilimsel sonuçlara dayalı olduğuna dikkat çekti.

Eşcinsel erkeklerin kan vermesine yönelik kısıtlamanın arkasında cinsel yollarla bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmek yatıyordu.

İngiltere ve Galler de eşcinsel erkeklere yönelik kan verme kısıtlamasını geçtiğimiz günlerde esnetme kararı almıştı. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin 3 ay içerisinde cinsel ilişkiye girmemiş olmasının gerektiği açıklanmıştı. Karara gerekçe olarak kan testlerinin artık çok daha ayrıntılı ve hatasız sonuç vermesi gösterilmişti.

Alman Federal Meclisi, Haziran ayında eşcinsel evliliklere onay verme kararı almıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel oylamada ret oyu kullandığını açıklamıştı.

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dpa/AFP/ÖA/HS