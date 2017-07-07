Almanya'da Erdoğan'ın konvoyu güvenlik gerekçesiyle bekletildi

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayan G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaldığı otelden çıkıp zirvenin yapılacağı alana giderken, inşaat vincinin üzerinde duran şüpheli bir şahıs Alman polisini harekete geçirdi. Erdoğan'ın konvoyu, güvenlik gerekçesiyle 10 dakika bekletildi.

Hürriyet'in haberine göre, Almanya'da kaldığı otelden ayrıldığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu durduruldu. Alman güvenlik güçleri vincin tepesinde duran adamı yakalayıp aşağıya indirdi.

Alman polis ekiplerine keskin nişancılar ve helikopterler de eşlik etti. Polisler, şüpheliyi aşağıya indirdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu zirvenin yapılacağı alana gitti.

Öte yandan, şüphelinin üzerinde herhangi bir silahın olmadığı belirtildi. Kelepçelenerek karakola götürülen şahsın telefonuyla fotoğraf çekmek isteyen meraklı biri olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.