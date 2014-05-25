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Almanya'da Erdoğan'ın fotoğrafının Nazi sembolüyle gösterilmesine inceleme

Almaya'da Başbakan Erdoğan'ın konvoyunu durdurmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

25 Mayıs 2014 17:15

Almanya’nın Köln kentine geldiği sırada Başbakan Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek amacıyla Erdoğan’ın fotoğrafını Nazi sembolleriyle gösteren dövizlerin taşınmasıyla ilgili Alman makamlarınca inceleme başlatıldı. Erdoğan’ın konvoyunu durdurmaya çalışan 4 kişi de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Almanya  polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan'ın dün Lanxess Arena'daki etkinliğe katılması dolayısıyla "barışçıl şekilde protestoların yapıldığı" ifade edildi. Eylemlerde zaman zaman müdahalelerin olduğu belirtilen açıklamada, aşırı sağcı “Pro NRW” partisinin eyleminde mala zarar verme ve adam yaralama suçlamasıyla 4 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun düzenlediği yürüyüşte de Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafını nasyonal sosyalizm sembolleriyle gösteren döviz taşındığı gerekçesiyle 1 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Ottoplatz adlı meydanda ise Başbakan Erdoğan'ın konvoyunun önünü kesmeye çalışan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köln Emniyet Müdürü Wolfgang Albers, gösterilerin güvenlik riski oluşturmadığını belirterek, bundan hiçbir zaman şüphe duymadıklarını kaydetti.

 

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