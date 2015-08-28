Almanya'da eğitimsizler daha yoksul



Almanya'da eğitim seviyesi düşük olanların yoksulluk sınırına yakın ya da sınırın altında bir yaşam sürdürdükleri belirtildi. Federal İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada 2014 yılında herhangi bir alanda mesleki eğitimi bulunmayan 25 yaş üstündeki üç kişiden birinin yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu kaydedildi. Aynı durumda olanların oranı 2005 yılında yüzde 23 olarak belirlenmişti. Geçen yıl bu oran yüzde 31'e çıktı.

Yapılan açıklamada işsizler ile eşlerinden ayrı oldukları için çocuklarına yalnız bakmak zorunda kalan anne ve babaların da yoksullaşma tehlikesine maruz kaldıkları ifade edildi. İstatistik Kurumu raporuna göre geçtiğimiz yıl işsizlerin yüzde 58'i, çocuklarına yalnız bakanların ise yüzde 42'si söz konusu tehlikeyle karşı karşıya bulunuyordu.

Ayrıca oturma iznine sahip göçmenlerin yüzde 33'ü ile Alman vatandaşlığına sonradan geçen göçmenlerin yüzde 27'sinin ekonomik sıkıntı içinde bulundukları raporda belirtildi.

Almanya geneline göre yoksulluk sınırında bulunanların oranı ise yüzde 15 olarak açıklandı. Avrupa Birliği, ortalama hane gelirinin yüzde 60'ından az gelire sahip olanları yoksul olarak tanımlıyor.