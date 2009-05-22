Almanya'da Edingen Selimhan Camisi ibadete açıldı

Almanya'nın Karlsruhe kenti çevresinde kurulan Edingen DİTİB Selimhan Camisi tamamlanarak hizmete açıldı.



Edingen Belediye Başkanı Ronald Marsch, Edingen'de uzun yıllardır cami yaptırmak isteyen çok sayıda Türk'ün yaşadığını belirterek, "Bu hem Türkler, hem de Almanlar için çok güzel bir gün. Burada çok sayıda Alman vatandaşımı görmekten de ayrıca mutlu oldum. Bizler her zaman bir araya gelmek zorundayız. Çünkü bir tane dünyamız var ve tek bir Tanrıya inanıyoruz. Umarım bu cami de uyuma katkıda bulunur" diye konuştu.



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Sadi Arslan da, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Cami çok kısa sürede tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi. Bu da gösteriyor ki, buradaki vatandaşlarımızla ne kadar övünsem azdır. Çünkü bu büyük insanlar, çok kısa zamanda, çok büyük işler başararak, bu güzel eseri tamamladılar. Almanya'da geçen yıl bu zamanlarda 'Köln Merkez Camisi olsun mu, olmasın mı' diye büyük bir tartışma vardı. Ancak şükürler olsun bugün o büyük projeyi hayata geçirdik ve bunun için eski merkezimizin yıkımına başladık. İnanıyorum ki, en kısa zamanda o kapsamlı projeyi de birlikte başaracağız"dedi.



Arslan, konuşmasından sonra, günün anısına hazırlanan plaketi Marsch'a takdim etti.



Karlsruhe Başkonsolosu Emine Keşoğlu da camiye kavuşmanın coşku ve heyecanının herkese yansımış olduğunu gördüğünü belirterek, "İslamiyet, artık Avrupa'da Hristiyanlıktan sonra ikinci büyük din. Almanlarla Türklerin diyalog ve uyum içinde olmaları, barış ve huzur içinde yaşamaları anlamlı ve önemli" diye konuştu.



Selimhan Camisinin açılışına Karlsruhe Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Dursun Aygün, DİTİB yönetim kurulu üyesi Kenan Genç, DİTİB Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler Müdürü Bekir Alboğa, İstanbul Kadıköy Belediyesinden Adem Karabey, Ankara Kocatepe Camisi müezzini İlhan Şengül, kilise ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Karlsruhe bölgesi DİTİB dernek yöneticileri ve din görevlileriyle çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı.

