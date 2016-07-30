Almanya’da DİTİB tartışması alevleniyor



Sosyal Demokrat Parti'nin Göç ve Çeşitlilik Çalışma Grubu Başkanı Aziz Bozkurt, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) yaptığı bazı açıklamalardaki tonun “korkutucu” olduğunu söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir yorum kaleme alan Bozkurt, DİTİB'in Almanya'da bir arada yaşama faydalı olamayacak bir organizasyon imajı çizmeye başladığını ifade etti. Bozkurt, Ermeni soykırımı karar tasarısının kabul edilmesinden sonra siyasetçilerin iftar programlarına davet edilmesinde yaşanan sorunların buna işaret ettiğini vurguladı. Aziz Bozkurt, "demokrasi düşmanlarının erkenden fişinin çekilmesinin" demokrasinin kendisini savunması açısından önemine vurgu yaptı.

Almanya Kürt Toplumu adlı derneğin başkanı Ali Ertan Toprak da Federal Alman hükümetinden Müslüman cemaati derneklerinin durumunu açıklığa kavuşturmasını istedi. Alman Der Spiegel dergisine konuşan Toprak DİTİB ile ilgili olarak “Yurtdışından yönetilenler, kendisini bu toplumdan ziyade bir yabancı devletle özdeşleştirenler, Müslümanların entegrasyonunda ve İslam politikasının şekillendirilmesinde bir muhatap olarak kabul edilmeyi bekleyemez” ifadelerinde bulundu.

'Ilımlı İslam desteklenmeli'

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir de DİTİB'e yönelik eleştirel açıklamalarda bulundu. Funke Medya Grubu'na bir demeç veren Özdemir, DİTİB'in “özünde siyasi ve ayrıca Türkiye'den, oradaki hükümet tarafından yönlendirilen bir kuruluş olduğunu” kaydetti. Özdemir, bu tarz bir derneğin Alman okullarında İslam dini dersi sunması talebinde bulunanların “okullara Türkiye Cumhurbaşkanı'nı da taşımak istediğini de dürüstçe kabul etmesi" gerektiğini ifade etti. Ilımlı bir İslam'a destek verilmesi gerektiğini söyleyen Özdemir “İslam'ın aydınlanmaya tabi tutulmasını” savunan Müslümanların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Cem Özdemir bu tarz bir İslam'ın üniversitelerde okutulması ve Almanya'da kendisine bir yurt bulması gerektiğini kaydetti.

Baden-Württemberg Eyaleti Parlamento Başkanı Muhterem Aras da camilerde imamlar tarafından İslam dini dersleri verilmesine karşı olduğunu açıkladı. Yeşiller partili siyasetçi din derslerinin Alman okullarında Almanca dille ve Almanya'da yetişmiş insanlar tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı. Mannheimer Morgen ve Heilbronner Stimme gazetelerine konuşan Aras imamların 3 yıllığına ülkelerinden Almanya'ya geldiklerini ve Almanya'yı tanımadan camilerde İslam dini dersi verdiklerine işaret etti. Muhterem Aras camilerde nasıl bir din dersi verildiğinin bilinmediğini vurguladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Eyalet Birlikleri Koordinatörü Murat Kayman Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği demeçte derneklerinin Türkiye ile bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti. Murat Kayman "cemaatlerinin Alman yasalarına göre kurulmuş dernekler olduğunu, dernek başkanlarının Almanya doğumlu olup bu ülkede yaşadıklarını ve resmi Türk makamlarıyla bağlantılarının bulunmadığını" söylemişti.