Almanya’da da fakir-zengin uçurumu büyüyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da fakirlerle zenginler arasındaki uçurum gittikçe büyüyor ve fakir çocukların sayısı da artıyor.



OECD adına araştırmayı yapanlardan biri olan Michael Förster bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'da 2005 yılında fakirlik seviyesinin altında yaşayan insanların oranının yüzde 10,5 ila yüzde 11 arasında değiştiğini, bunun da OECD ortalamasının altında olduğunu söyledi.



Almanya'da fakirlik oranının 1990'lı yılların başında ortalamanın altında bulunmuş olduğunu hatırlatan Förster, Almanya'nın günümüzde, Çek Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelanda'yla birlikte fakir çocukların sayısının büyük ölçüde arttığı ülkelerin başında geldiğini kaydetti.



Förster, Almanya'daki emeklilerin durumunun ise 1995-2005 yılları arasında fazlaca değişmediğini, fakir emeklilerin oranının istikrarlı bir şekilde yüzde 9 civarında seyrettiğini, fakir çocukların oranının ise yüzde 11'den yüzde 16'ya yükseldiğini, OECD ortalamasının yüzde 13 olduğunu sözlerine ekledi.



OECD ortalamasına göre, çalışan kimsenin bulunmadığı hanelerde fakirleşme riskinin yüzde 30 civarında olduğunu belirten Förster, bu oranın Almanya'da yüzde 40 olduğunu kaydetti.



Almanya'nın önde gelen ekonomik ve sosyal kuruluşlarıyla kiliseler de, Almanya'da gittikçe artan fakirleşmeyi eleştirerek, hükümetten fakirliğe karşı mücadele konusunda bir eylem planı hazırlaması çağrısında bulundular.

